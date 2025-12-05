Waterdrop® lansează colecția AO26 în Ediție Limitată: hidratare de performanță inspirată de energia Australian Open

News from Companies

Waterdrop®, brandul european care a redefinit experiența de hidratare prin soluții sustenabile și design minimalist, lansează în România colecția AO26 în Ediție Limitată, inspirată de dinamica și ritmul inconfundabil al Australian Open. Noua colecție aduce în prim-plan produse create pentru cei care își doresc hidratare de nivel profesionist în viața de zi cu zi, de la sala de sport până la birou, în călătorii sau pe terenurile de tenis.

Katerina Navrátilová, CEO waterdrop® CEE, subliniază direcția care a stat la baza dezvoltării acestei colecții: „AO26 este mai mult decât o lansare specială. Este o invitație de a transforma hidratarea într-un ritual personal, plin de energie și intenție. Ne-am inspirat din disciplina, reziliența și forța sportivilor, dar și din dorința consumatorilor noștri de a avea produse durabile, frumoase și ușor de integrat în viața de zi cu zi.”

Hidratare sustenabilă la scară largă: impactul waterdrop® la Australian Open

Waterdrop® a jucat un rol esențial în susținerea unui model de hidratare responsabilă în cadrul turneului Australian Open din 2025. Peste 80.000 de persoane, sportivi, antrenori, staff și vizitatori, au beneficiat de soluții de hidratare gratuite și sustenabile, iar cele peste 250 de puncte de apă amenajate în arene au asigurat acces constant la apă filtrată. În total, fanii și participanții au consumat peste 40.000 de litri de apă folosind recipiente reutilizabile, contribuind la reducerea plasticului de unică folosință într-un context sportiv cu impact global.



„Pentru noi, sustenabilitatea nu este un trend trecător, ci fundamentul tuturor inițiativelor noastre”, afirmă Katerina Navrátilová.



„Faptul că, în cadrul AO, zeci de mii de oameni au folosit recipiente reutilizabile ne arată că schimbarea este posibilă atunci când soluțiile sunt accesibile, intuitive și ușor de adoptat. Este un progres real, nu doar o intenție”, adaugă aceasta.



Standul waterdrop® a devenit, de asemenea, un punct de interacțiune memorabil pentru fani, unde sportivi precum Hubert Hurkacz, Taylor Fritz, Elina Svitolina și Matteo Arnaldi au venit să se întâlnească cu publicul între meciuri. Oaspeții au putut achiziționa sticle personalizate gravate pe loc, iar peste 2.400 de astfel de obiecte unice au fost create în timpul turneului, transformând experiența AO într-o amintire durabilă.

Produse inspirate de performanță și create pentru ritmul real al vieții

Piesa centrală a colecției este Cana Termos Multifuncțională Official Player, realizată din oțel inoxidabil cu pereți dubli, care păstrează băuturile reci până la 24 de ore sau calde până la 6 ore. Inspirată de estetica terenurilor de tenis în albastru și alb, este aceeași cană folosită de jucătorii profesioniști ai turneului. Deschiderea largă permite adăugarea cuburilor de gheață, iar capacul ultra-etanș transformă acest produs într-un partener ideal pentru antrenamente, meciuri și activități dinamice.



Gama AO26 Performance, disponibilă în patru nuanțe în gradient și în două capacități, este concepută pentru cei care își doresc rezistență, funcționalitate și eleganță într-un singur obiect. Izolarea sub vid menține băuturile reci până la 24 de ore, iar construcția durabilă face ca aceste Căni să fie potrivite atât pentru utilizarea zilnică, cât și pentru sesiuni prelungite de sport. „Știm cât de important este ca produsele pentru hidratare să îmbine un design atrăgător cu o funcționalitate excelentă. O cană de încredere este, de fapt, o investiție în energia ta.”, explică Navrátilová.



Cana Termos Explorer AO26, cu o capacitate de 1,1 litri și pai rabatabil, este gândită pentru cei care au nevoie de hidratare constantă în timpul zilelor lungi, al antrenamentelor sau al turneelor. Pereții dubli asigură menținerea temperaturii până la 12 ore, iar designul în Ediție Limitată cu tema AO o transformă într-o piesă statement pentru iubitorii tenisului.



Sticla Termo Melbourne, într-un design inspirat de ritmul orașului australian, îmbină eleganța cu funcționalitatea. Fabricată din oțel inoxidabil cu pereți dubli, păstrează băuturile reci timp de 24 de ore sau calde timp de 12 ore și este ideală pentru explorările urbane sau pentru rutina zilnică. În completare, Sticla Melbourne Ultraușoară, cu doar 210 grame, reprezintă alternativa minimalistă pentru cei care caută un obiect extrem de ușor, perfect pentru genți mici, călătorii și deplasări rapide.

Hidratare intuitivă, design contemporan și responsabilitate

Colecția AO26 reflectă viziunea waterdrop® de a transforma hidratarea într-un gest simplu, ușor și sustenabil, integrat firesc în viața modernă. Materialele durabile, designul minimalist și funcționalitatea intuitivă se îmbină într-o serie de produse adaptate nevoilor reale ale consumatorilor.



„Ne dorim ca fiecare persoană care folosește aceste produse să simtă energia acestui turneu emblematic și să transforme hidratarea într-un moment de atenție față de sine”, subliniază Katerina Navrátilová, care adaugă: „AO26 este despre performanță, dar și despre echilibru, grijă și inspirație. Este ceea ce ne propunem să oferim în fiecare zi”.



Colecția waterdrop® AO26 în Ediție Limitată este disponibilă începând de astăzi pe waterdrop.ro și în magazinele partenerilor din România. Produsele pot fi achiziționate individual sau în seturi speciale potrivite pentru sport, cadouri, călătorii și utilizare zilnică.



Despre Waterdrop®

Waterdrop® este un brand fondat în 2016 de Martin Donald Murray și Henry Murray, având misiunea să încurajeze oamenii de pretutindeni să consume mai multă apă pentru o viață mai sănătoasă, longevivă și sustenabilă. În 2022, Waterdrop® a primit recunoașterea Financial Times ca fiind compania cu cea mai rapidă creștere din sectorul Food and Beverage din Europa.



Prezent la nivel mondial în peste 40 de țări, datorită pasiunii și sprijinului din ce în ce mai mare din partea comunității, acum poți vizita magazinele Waterdrop® din Asia, Europa și SUA. Waterdrop® deservește peste 1 milion de clienți la nivel global.



Compania se angajează să gestioneze cu atenție materia primă de bază, apa, și să contribuie la protejarea mediului înconjurător. Prin soluțiile sale inovatoare, Waterdrop® economisește până la 98% din ambalaje și emisii de CO2, contribuind la conservarea resurselor planetei. Waterdrop® înseamnă funcționalitate și design la cele mai înalte standarde de calitate și estetică. Datorită calității ingredientelor și designului unic al produselor, Waterdrop® este mai aproape de comunitatea sa în viața de zi cu zi, contribuind în mod activ la promovarea unui stil de viață echilibrat.

