Mihai Lehene, președinte Romanian United Fund: Via Transilvanica ne oferă ocazia de a întrețese povestea României în ceea ce le spunem copiilor noștri

Promovăm România!

Romanian United Fund, organizația care lucrează pentru a crea o comunitate puternică și interconectată de români care trăiesc în străinătate, este de multă vreme un susținător al Via Transilvanica, traseul care traversează 20 de regiuni etnice și culturale din România. Traseul, inaugurat anul trecut după patru ani de muncă în care s-au implicat comunități locale și voluntari, este cunoscut drept „ Drumul care unește. ” Acesta aduce împreună comunități din toată țara, dar și pe cele românești din străinătate într-un „proiect pe care oamenii îl așteptau de mult timp,” spune Mihai Lehene, președintele Romanian United Fund (RUF). Mai multe despre modul în care RUF a susținut Via Transilvanica încă de la lansare, în recenta sa candidatură la Premiul Publicului la ediția 2023 a Premiilor Europene pentru Patrimoniu / Premiile Europa Nostra 2023, și despre cum proiectul vorbește comunităților de români care trăiesc în străinătate în interviul de mai jos.

Varianta în limba engleză a acestui interviu este disponibilă aici. The English version of this interview is available here.

Lansată în 2018, anul în care România a sărbătorit 100 de ani de la Marea Unire din 1918, Via Transilvanica este un proiect al Tășuleasa Social, un ONG înființat de Alin Ușeriu. Traseul, care măsoară 1.400 de kilometri și prezintă 12 situri incluse pe lista Patrimoniul Mondial UNESCO, a fost unul dintre câștigătorii din acest an al Premiilor Europene pentru Patrimoniu în categoria Implicare & Conștientizare a Cetățenilor. La sfârșitul lunii septembrie, proiectul traseului a câștigat și Premiul Publicului în urma unui număr record de voturi, exprimate prin intermediul unui sondaj online la care au participat aproximativ 27.000 de persoane.

Romanian United Fund și-a adus contribuția în susținerea proiectului la Premiul Publicului, dar aceasta este doar una din inițiativele recente. În 2019, RUF a organizat o strângere de fonduri pentru Via Transilvanica, adunând 100.000 USD pentru a finanța construcția traseului. De asemenea, a organizat un turneu cu fondatorul proiectului în Statele Unite. Între timp, suma strânsă de RUF pentru proiect a urcat la peste 200.000 USD. „Drumul care unește” s-a dovedit mai mult decât un slogan deoarece a strâns comunitățile de români care trăiesc în străinătate în jurul proiectului și le-a oferit oportunitatea de a învăța și a se (re)conecta la istoria, natura și tradițiile țării. Via Transilvanica urmărește, de asemenea, să ajute la dezvoltarea economică a comunităților care anterior erau izolate și pe cale de dispariție.

Pentru copiii români care trăiesc în străinătate, traseul oferă o incursiune în trecutul și obiceiurile țării, dincolo de poveștile spuse de părinți despre locurile pe care le-au lăsat în urmă. „Simpla existență a Via Transilvanica ne permite să întrețesem povestea României în ceea ce le spunem copiilor noștri,” spune Lehene. RUF organizează excursii și tabere pe Via Transilvanica atât pentru adulți cât și pentru copii. Pentru cei mici, experiența traseului oferă o înțelegere mai profundă a culturii locale, explică el.

Campania de susținere a Via Transilvanica la Premiile Europa Nostra a fost doar începutul, deoarece organizația derulează acum o altă fază a acestui proiect, spune președintele RUF. În prezent, organizația lucrează pentru a identifica parteneri cu care poate colabora pe termen lung pentru a prezenta frumusețile României așa cum se văd acestea de pe Via Transilvanica. În acest scop, RUF a elaborat un set de materiale, de la ghiduri până la un cort de prezentare, toate menite să ducă mai departe povestea traseului, regiunilor și culturilor pe care le unește. Acesta va permite celor interesați să prezinte țara la diferite evenimente desfășurate în străinătate, iar interesul pe care l-a generat până acum nu a făcut decât să sublinieze necesitatea unui astfel de instrument. Un alt obiectiv este acela de a transforma Via Transilvanica într-un brand global pentru România. Mai multe despre parteneriatul de lungă durată al RUF cu Via Transilvanica și despre elementele care fac din traseul de lungă distanță un ambasador de neegalat pentru România aflați în acest interviu.

Cum a început parteneriatul cu Via Transilvanica? De ce ați decis să susțineți proiectul?

Mihai Lehene: Relația noastră cu Via Transilvanica este foarte interesantă. În 2019, eram un grup de voluntari aici, în Chicago, care căuta modalități de a contribui la dezvoltarea României și de a ne implica. Am decis să aducem o serie de organizații din România în Statele Unite. Am lucrat aproape șase luni la un eveniment mare care trebuia să aducă împreună trei organizații; aveau un anumit format și era ceva special. Cu doar câteva săptămâni înainte de eveniment, am decis să anulăm totul și să aducem doar Via Transilvanica.

Ceea ce s-a întâmplat a fost că ne-am conectat cu Via Transilvanica de trei sau patru ori prin Zoom și de fiecare dată când am stat de vorbă, am văzut că voluntarii erau foarte încântați să lucreze la acest proiect. Așa că ne-am dat seama că există o diferență foarte mare între Via Transilvanica și restul organizațiilor la care ne uităm. Am spus „acesta este un proiect care entuziasmează pe toată lumea, un proiect care ne unește pe toți, un proiect despre care credem că ar putea avea cu adevărat un impact în România pe termen lung.”

Toată lumea a crezut asta și pur și simplu am decis să facem un eveniment semnificativ pentru Via Transilvanica. Am reușit să aducem împreună 340 de persoane într-o seară și să strângem peste 100.000 USD pentru Via Transilvanica.

Asta ne-a adus în prim plan în ceea ce privește modul în care românii care trăiesc în străinătate își pot aduce contribuția, mai ales când vine vorba de filantropie și de organizare de evenimente de înaltă calitate care se concentrează pe proiecte de impact din România. Ceea ce am arătat în acea seară a fost că atunci când ai un proiect grozav și depui mult efort în organizarea unui eveniment major, rezultatele vor apărea.

Înțeleg că ați prezentat proiectul în nouă orașe din S.U.A.

Mihai Lehene: Acesta a fost doar începutul frumoasei noastre prietenii și al parteneriatului nostru strategic. Am continuat să lucrăm cu Via Transilvanica în ultimii patru ani. În 2021, spre sfârșitul pandemiei, Alin [Ușeriu] ne-a contactat și ne-a spus că au continuat construcția traseului cu banii pe care i-am strâns pentru Via Transilvanica și că au filmat un documentar, The Making of Via Transilvanica, pe care au vrut să ni-l arate.

Ne-am dat seama atunci că a sosit timpul să ducem acest proiect în întreaga lume și să-l prezentăm și altor comunități. Împreună cu Alin, am prezentat proiectul comunităților din Statele Unite și am mers și le-am vizitat. Am făcut un tur de două săptămâni. Am mers până la New York, apoi am trecut pe Coasta de Est, am călătorit în Midwest, am fost în Colorado și apoi am mers pe Coasta de Vest. Am fost la L.A., am fost la Reno. Am acoperit nouă orașe. Am început să lucrăm la ceea ce speram să realizăm de mult timp, și anume să începem să creăm un brand global din Via Transilvanica.

Ne puteți spune care a fost feedbackul din partea comunităților românești la prezentarea proiectul în SUA?

Mihai Lehene: A fost un șoc pentru mulți oameni. Când Alin a prezentat proiectul, a fost un moment foarte emoționant. Alin este un vorbitor foarte bun, și a avut o mulțime de fotografii care arată frumusețile țării, oamenii care trăiesc în acele comunități. Erau mulți oameni în primele rânduri cu ochii în lacrimi - lacrimi de fericire, de bucurie, de a te simți conectat emoțional cu țara și cu acest proiect. Ne-a emoționant să vedem că se construiește ceva atât de frumos și să simțim că facem parte din ceva care este mai mare decât noi înșine, care va contribui la dezvoltarea României pentru deceniile următoare. Ești mai puternic când simți că faci parte dintr-un proiect istoric.

Credeți că acesta este motivul pentru care a rezonat în comunitățile din străinătate? Există și alte motive?

Mihai Lehene: Cred că rezonează extrem de bine pentru că nu are nimic controversat. Este un proiect pozitiv, care se construiește pe termen lung. Vorbește despre sustenabilitate, despre natură, despre pădure și despre conservarea frumuseților naturale ale României. Nimic din asta nu este controversat, nu este un motiv de dezbinare; toate acestea ne unesc - „Drumul care unește”, Via Transilvanica, este cu adevărat ceva care ne poate aduce pe toți împreună. Oamenii așteaptă așa ceva de mult timp.

Via Transilvanica a câștigat recent Premiul Publicului la Premiile Europa Nostra cu un număr record de voturi. Ce ne puteți spune despre campania pe care ați avut-o în acest sens?

Mihai Lehene: Aceasta a fost o campanie mai puțin obișnuită pentru Romanian United Fund.

În trecut, majoritatea proiectelor noastre au fost proiecte filantropice. Strângeam fonduri pentru cauze specifice. La începutul anului 2023, strategia RUF a presupus conectarea cu cât mai multe comunități din străinătate și crearea de conexiuni. Ne-am dorit să-i cunoaștem mai bine, să aflăm câți oameni sunt acolo, la ce lucrează și care sunt interesele lor principale.

Vara, în fiecare an, mergem să vizităm Via Transilvanica. Organizăm excursii pe Via Transilvanica cu americani, români, oameni din toată lumea, copii. Anul trecut, am avut 30, dar acum doi ani, am avut 48 de copii în două tabere.

În excursiile pentru adulți, facem în fiecare an tronsoane din Via Transilvanica; încercăm să organizăm mai multe grupuri în 2024. Aceasta este o oportunitate pentru oamenii care locuiesc în străinătate de a se reconecta cu România într-un mod care nu era posibil până acum - având o excursie stabilită, în care poți face drumeții într-un mod organizat. Am făcut asta în ultimii trei ani. Eu personal am parcurs peste 300 de kilometri de Via Transilvanica. Am un proiect pe 15 ani să parcurg toată Via Transilvanica.

Când am vizitat Tășuleasa Social vara aceasta, știam deja de proiect și de premiu, dar nu ne dădusem seama cât de important este. Am stat de vorbă cu Alin, care mi-a explicat cât de important este să avem acest premiu și cum poate contribui la a dezvolta imaginea internațională a Via Transilvanica și a României în general. Așa că ne-am hotărât să ne ocupăm de proiect.

Vorbind despre asta, ne gândeam „Știi ce? Este de fapt ceva realizabil. Nu numai că este realizabil, dar ne oferă nouă, Romanian United Fund, un motiv să ne conectăm cu aceste comunități și să mergem la ele cu un proiect.”

Pentru că ne-am dat seama de un lucru - nu poți uni românii din străinătate pur și simplu mergând și spunând „hei, hai să ne unim.” Nimeni nu se unește de dragul unirii. Oamenii pot fi uniți prin acțiune, prin proiecte, prin emoție. Acest proiect le are pe toate. E multă emoție în conectarea cu peisajul rural din Transilvania și Moldova, în traversarea munților. Întreaga poveste este una foarte frumoasă și creează o legătură emoțională. Le ceri oamenilor să voteze, deci invită și la acțiune. Și oamenii au simțit că își pot aduce contribuția printr-o acțiune foarte simplă - doar împărtășind proiectul cu prietenii și cerându-le să voteze. Proiectul a fost perfect pentru noi și a devenit o campanie de conștientizare.

Am întrebat oamenii: „Cât de mult vă pasă? Haideți să creăm împreună un brand global. Să punem Via Transilvanica pe hartă.” Am vrut ca lumea să știe că România există și că are ceva important și valoros de oferit. Mulți oameni s-au identificat cu adevărat cu acest mesaj și au reacționat. Am avut 56 de parteneri în această campanie - am avut parteneri regionali și parteneri în comunitățile românești din întreaga lume. Peste 100 de lideri de comunități susțin în prezent proiectul.

Dacă intri pe site-ul nostru, și mergi la campanii și la campania Europa Nostra, vei vedea o hartă a participanților. Sunt din Europa și America de Nord, dar avem oameni și în Tenerife, în Islanda și în Australia. Au răspuns oameni din toată lumea; au fost de fapt două luni în care pur și simplu ne-am conectat cu oamenii și i-am rugat să se implice, le-am explicat ce este Via Transilvanica, le-am trimis fotografii și videoclipuri și i-am pus la curent cu acestă campanie.

Aproape toți cei cu care am luat legătura s-au uitat la noi nu foarte convinși și ne-au spus că nu o să meargă pentru că românii nu lucrează împreună la chestii de genul acesta. Răspunsul nostru standard a fost: „Suntem foarte încântați de acest proiect. Vă place acest proiect?” „Îmi place acest proiect, voi vota,” venea răspunsul. „Atunci, suntem cel puțin doi care vor vota.” Până la urmă, doar două organizații din cele aproape 60 cu care am vorbit nu s-au alăturat campaniei.

În general, încercăm să identificăm și să ne conectăm cu lideri de comunități, fondatori de organizații non-profit, consulate, centre comunitare și școli de limba română din străinătate, comunități din întreaga lume, companii și oameni de business. Am creat un mic grup de Facebook unde se pot reuni și vorbesc între ei; este o lume mică, foarte filtrată, cu aproximativ 60 de oameni.

Am vrut să-i facem pe toți să înțeleagă că nu ne oprim, acesta nu este sfârșitul drumului, acesta este doar începutul și sunt multe proiecte la care putem lucra împreună. De fapt, avem proiecte viitoare, iar în prezent ne aflăm în a doua parte a acestui proiect.

Ce presupune această a doua parte?

Mihai Lehene: A doua parte a acestei campanii de conștientizare se bazează pe fundația pe care am creat-o împreună cu Europa Nostra. Ne conectăm acum cu aceleași comunități dar și cu altele noi și încercăm să identificăm parteneri care să colaboreze cu noi pe termen lung pentru a prezenta frumusețea României întregii lumi, așa cum arată ea din perspectiva unui susținător al Via Transilvanica, cineva care vorbește despre acest traseu minunat.

Am creat un pachet de materiale pentru evenimente în aer liber. Din cauza limitărilor financiare, nu toate aceste materiale vor face parte din fiecare pachet. De exemplu, avem acest cort frumos și mare – sperăm să avem unele în Statele Unite și altele în Europa. Apoi avem un sistem de afișaj pop-up - poți vedea harta României, vezi traseul Via Transilvanica și poți sta în fața lui să-ți faci poze. În același timp, avem aceste ghiduri tipărite care vorbesc despre frumusețea țării noastre. Unele dintre aceste seturi includ și un costum traditional românesc autentic care poate crea o imagine despre tradițiile țării celor care nu au auzit niciodată despre România.

Via Transilvanica face o treabă grozavă când vine vorba de a prezenta nu numai frumusețea peisajului rural românesc, ci și modul în care România este de fapt un amestec de culturi. Elveția este foarte, foarte frumoasă, dar îți spune o singură poveste. În România, ai intersecția Europei de Vest cu Imperiul Rus și Imperiul Otoman și poți pur și simplu să te plimbi prin istorie și să vezi fiecare dintre aceste influențe. Ai influența germană, ai influența maghiară dar și influența rusească în Moldova, iar apoi ai influența Imperiului Otoman în sud. Poți vedea asta în felul în care oamenii se îmbracă, în muzica lor și în mâncarea lor, așa că este un adevărat tur al Europei.

Unde pot folosi aceste materiale cei care solicită acest pachet?

Mihai Lehene: Partenerii noștri vor deveni gazde; ei vor găzdui pachetul de materiale. Acesta poate fi împrumutat; se poate transporta dintr-un loc într-altul. Ne gândim cu siguranță să avem câteva pachete în fiecare țară mare. De exemplu, să spunem că există un pachet în Munchen iar în Nürnberg are loc un târg de turism, și o organizație din Nürnberg vrea să folosească materialele existente. Ei vor putea merge să ridice materialele și să le expună oriunde doresc în acea zonă, luând legătura cu ambasada, cu consulatul local, sau cu gazda pachetului de materialele. Suntem în discuții și cu unele consulate și ambasade pentru a vedea dacă pot găzdui materialele. În general, căutăm oameni care au experiență în organizarea de evenimente, în construirea de comunități - acestea sunt cu siguranță criterii importante pentru selectarea celor care vor păstra materialele. Materialele sunt de înaltă calitate așa că pot fi folosite la orice expoziție de turism dar și la evenimente găzduite de biserica locală.

Am realizat până acum seturi de materiale de prezentare pentru evenimente locale aici în Statele Unite. Până acum am avut două în Chicago, unul în D.C., unul în Colorado și Denver. O mulțime de organizații ne-au contactat pentru a ne cere materialele. Așadar, venim în întâmpinarea unei nevoi. Sunt oameni care așteaptă cu nerăbdare să primească aceste materiale pentru că au deja festivaluri și evenimente unde vor să prezinte România.

Ne-am concentrat pe ceva care ar putea fi necesar după ce am făcut patru asemenea pachete de materiale și am văzut interesul pe care l-au stârnit. Oamenii au venit la eveniment și întrebau de proiect; erau interesați de asta. Americanii se opreau și voiau să învețe despre România. De exemplu, harta a venit ca o nevoie. Toată lumea întreabă unde este; ne-ar fi fost de folos toate aceste materiale la evenimentele noastre anterioare. Acum avem unul programat în Las Vegas, unul în Connecticut și lumea așteaptă cu nerăbdare să îl primească.

De asemenea, începem să lucrăm cu grupuri de studenți și licee locale. Creăm ghiduri care vorbesc despre importanța păstrării culturii proprii și despre cum poți organiza un grup de studenți. Aproape fiecare liceu are un număr mic de elevi români – mai ales în Statele Unite, unde există o comunitate atât de diversă – și au un eveniment de tip „noapte internațională”. La școala fiicei mele sunt 20-30 de copii români din cei 3.000 care învață acolo. Reprezintă cam 1%, dar sunt 30 de copii care sunt români. Au un club est-european; fiica mea este fondatoarea și unul dintre președinți. Vor avea o seară internațională și abia așteaptă să ia acest pachet de materiale și să-l prezinte. Avem un alt liceu aici, în Chicago, unde este un grup de elevi români care au un club de dans românesc; fac dansuri populare românești și folosesc costume tradiționale; vor putea folosi unele dintre materiale pentru a prezenta România la evenimentele pe care le organizează. Toate acestea devin parte dintr-o poveste și o putem folosi în atât de multe feluri. De asemenea, materialele ne ajută ajută să le povestim copiilor noștri despre România. […]

Aceste materiale sunt doar începutul unei povești; de fapt, oferă un element de înaltă calitate care permite românilor din străinătate să le spună copiilor: „România este la 6.000 de mile distanță, dar uite ce frumoasă este; aici au crescut bunicii tăi. Așa au trăit!”

În ultimii opt ani am organizat diverse excursii în România. Faptul că acum avem Via Transilvanica ne permite să întrețesem povestea României în ceea ce le spunem copiilor noștri. Fiica mea nu a crescut ascultând povestea Caprei cu Trei Iezi ci poveștile mele despre satul idilic al bunicilor la care mergeam în fiecare vară. Pentru ea, acestea au fost poveștile - despre cum culegeam flori și mă întorceam acasă cu un buchet mare pentru părinții sau bunicii mei sau despre cum îmi făceam un arc și o săgeată. Dar una este doar să asculte aceste povești. Acum, cu Via Transilvanica, îi pot spune „ dacă vrei, poți să vizitezi Via Transilvanica, să te oprești și să cunoști oamenii care locuiesc acolo și să vezi cum trăiau bunicii tăi. ”

În aceste tabere pe care le organizăm, copiii au parte de o adevărată experiență. Merg și stau la țară, locuiesc acolo, dorm acolo, fac curat acolo, spală vasele, taie lemne și ajută la restaurarea bisericilor de lemn.

Încercăm să-i ajutăm să înțeleagă că România este nu numai un loc geografic, dar și să învețe despre ce este România. Și România nu este doar București și Cluj. O mare parte din România este acel peisaj rural frumos și idilic, este un alt mod de viață. Cred că trebuie să identificăm România nu doar geografic, ci și cultural. […]

Unii dintre copii vor să meargă în două tabere în fiecare vară pentru că le place foarte mult. Experiența lor de pe Via Transilvanica a fost de departe cea care le-a plăcut cel mai mult. Cred că asta se datorează faptului că încep să vadă ceva la un nivel mai profund. Este o conexiune mai profundă decât mersul într-o tabără unde ai niște activități. Îi conectează cu natura. Au făcut o drumeție de 24 de kilometri într-o singură zi. Cu cât faci experiența mai imersivă, cu cât este mai dificilă într-un fel, cu atât amintirile lor vor fi mai puternice. Via Transilvanica ne permite să ajungem la acest nivel mai profund de înțelegere a poveștii românești.

Varianta în limba engleză a acestui interviu este disponibilă aici. The English version of this interview is available here.

---

Vizitați site-ul RUF pentru a găsi informații detaliate despre Via Transilvanica, desemnată cel mai popular proiect de patrimoniu din Europa - câștigătoare a premiului Europa Nostra Public Choice - cu un număr record de voturi la nivel mondial. Acolo, românii care locuiesc în SUA sau în străinătate pot alege cum să se implice în acest proiect – obținând și împărtășind informații, rezervând o excursie în România pentru a se cufunda în povestea Via Transilvanica, cerând materiale promoționale pentru evenimentele locale din SUA, sau pur și simplu discutând despre asta cu alți iubitori de patrimoniu cultural și natural românesc. Posibilitățile sunt nesfârșite.

---

Acest interviu a fost realizat de către echipa Romania Insider pentru Romanian United Fund în cadrul proiectului „Drumul Care Unește”, realizat cu sprijinul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni.