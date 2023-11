Născut la inițiativa Tășuleasa Social cu 5 ani în urmă, proiectul Via Transilvanica „Drumul Care Unește” - traseul de lungă distanță care străbate România de la Putna, unde odihnește Ștefan cel Mare, până la Drobeta, pe unde a intrat în țară Regele Carol I, - este un proiect de branding național prin natură, tradiție și spiritualitate românească, de promovare a moștenirii naturale și culturale printr-un concept care îmbină dragostea de țară cu tehnologia și sustenabilitatea.

Pe de o parte, cei 1400 km ai traseului aduc un suflu nou de prosperitate celor peste 400 de localități prin care străbate țara. Pe de altă parte, „Drumul Care Unește” a reușit și o coagulare de comunități fără precedent prin sute de “ambasadori” din rândul românilor de pretutindeni și al prietenilor României.

Seturile de materiale Via Transilvanica, de la Ghidul Drumețului la materiale video sau de la mini-borne de traseu la bean-bags și corturi de eveniment, au fost produse și distribuite de către RUF, gratuit, către cei care s-au înscris pe lista doritorilor în urma unei largi campanii de promovare internațională.

Acesta este un „drum care unește” virtual, dincolo de granițe, care aduce împreună comunitățile de români printr-o poveste identitară cu care sa se poată prezenta cu mândrie în fața societății din care fac parte.

În perioada mai - noiembrie 2023, peste 60 de comunități din Diaspora, din SUA și din alte țări, au fost dotate cu seturi de materiale de promovare a traseului Via Transilvanica, câștigător al Marelui Premiu al Publicului la Gala Premiilor Europa Nostra.

Proiectul „Drumul Care Unește” a fost inițiat și derulat de către echipa Romanian United Fund, SUA – de la design la producție, diseminare și promovare către romanii de pretutindeni. Este probabil pentru prima oară când zeci de comunități din întreaga lume beneficiază simultan de un set coerent, valoros și vizibil de materiale de prezentare și participare la nivelul celor mai respectate târguri, festivaluri sau evenimente, ca parte dintr-o poveste pozitivă și fascinantă despre România ca brand de cultură sau destinație turistică.

Nevoia de proiecte de țară, de simboluri autentice și actuale în același timp, în special în zona de tradiție și spiritualitate, este una reală, profund resimțită de toate generațiile și un potențial catalizator de mare putere al unității și solidarității românilor de pretutindeni. Aceasta este nevoia de proiecte emblematice, flagship, care să puncteze în memoria românilor dar și a societăților de reședință, valoarea identitară și spiritul românesc.

Via Transilvanica - „Drumul Care Unește”, prin ochii româncelor din echipa RUF care au făcut posibil acest proiect:

„Trăiesc în America de câțiva ani. De câte ori mă întorc în România ajung la Tășuleasa și pe Via Transilvanica. Experiența este unică, autentică și de o valoare inestimabilă. Pe Via Transilvanica există TIMP, există AER curat, peisaje mirifice, OAMENI autentici și primitori, HRANĂ spirituală și gastronomie sănătoasă. De câte ori ajung acolo, aș vrea să rămân definitiv. După prima vizită la Tășuleasa/Via Transilvanica am povestit prietenilor români din Chicago și în următorul an am mers împreună în vacanță pe VT. Aș lua cu mine pe fiecare român din diaspora să redescopere pe Via Transilvanica spiritualitatea, tradițiile, gastronomia, frumusețea și dragostea semenilor, valorile autentice ale României”

Georgiana Merdariu, Director RUF Chicago