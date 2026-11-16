Romanian central bank issues new coins marking 150 years since Constantin Brâncuși’s birth
Five million commemorative 50 bani coins will enter circulation alongside limited gold, silver, and brass editions aimed at collectors.
Irina Marica · Journalist
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The National Bank of Romania (BNR) announced that it is issuing a series of coins dedicated to sculptor Constantin Brâncuși, marking 150 years since his birth. The coins are available from Monday, November 16.
The series includes a RON 500 gold coin, a RON 10 silver coin, and two 50 bani brass versions, one for collectors and one for general circulation.